पीएम नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे बांग्लादेश, इस साल की पहली विदेश यात्रा को लेकर जताई खुशी

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को इस साल होने वाली अपनी बांग्लादेश यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे अपने समकक्ष शेख हसीना के साथ कई मुद्दों पर ‘गहन चर्चा’ करने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि बीते वर्ष कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा ऐसे पड़ोसी मित्र देश की हो रही है, जिसके साथ भारत के गहरे संबंध हैं।

पीएम मोदी के अनुसार वह बांग्लादेश की पीएम के न्योते पर 26-27 मार्च को वहां की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने का इंतजार कर रहे हैं।

As I leave for Bangladesh tomorrow, I look forward to remembering the life and ideals of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and celebrate 50 years of Bangladesh’s War of Liberation, as well as our diplomatic ties. https://t.co/74FLn4MvHB