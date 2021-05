Narada Case: कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, TMC के चारों नेता रहेंगे हाउस अरेस्ट

नई दिल्ली। नारदा स्टिंग ऑपरेशन ( Narda Case ) मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल इस मामले में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) के दो मंत्री समेत चार नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे।

आपको बता दें कि सीबीआई (CBI) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो मंत्रियों और एक विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था।

West Bengal: ACJ Division bench orders that house arrest will continue till the larger bench is formed in Narada case. All four leaders are permitted to perform official work and meet officials virtually.