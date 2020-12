Nirbhaya कांड को 8 साल हुए पूरे, दोषियों को फांसी के बाद अब ये चाहती हैं आशा देवी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में मानवता को शर्मसार करने वाले निर्भय कांड ( Nirbhaya Case ) को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। लंबे संघर्ष के बाद निर्भय की मां को इसी वर्ष इंसाफ मिला और निर्भया के दोषियों को आखिरकार फांसी दी गई।

निर्भय कांड को भले ही आठ वर्ष बीत चुके हैं, इस जघन्य हत्याकांड के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कानून भी बने, लेकिन खास बदलाव नहीं देखने को मिला। निर्भया के दोषियों को फांसी देकर कानून ने भले ही अपना काम कर दिया हो, उनकी मां आशा देवी अब भी एक चाहत लेकर आगे बढ़ रही हैं।

It has been 8 years today since the heinous crime against my daughter was committed. Our case was clear & still it took 8 yrs to get justice. The govt & courts needs to think about why it took so long, and make changes to the laws: Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim https://t.co/LZizEc94se