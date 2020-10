Nitin Gadkari :  स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देकर बढ़ा सकते हैं देश का निर्यात

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ( Nitin Gadkari ) ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में लोग नकारात्मकता के बदले सकारात्मकता पर जोर देकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच ( Swadeshi Jagran Manch ) के एक कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हालात बदले हैं। इस दौर में हम आयात को कम कर देश का निर्यात बढ़ा सकते हैं। हमारे पास यही सबसे बेहतर विकल्प है।

We should decrease the import, and increase export. There is negativity in the environment due to #COVID19, we need to build positivity. Positivity will help in winning the fight against the virus: Union Minister Nitin Gadkari at felicitation programme of Swadeshi Jagran Manch pic.twitter.com/Of44nxbVLU