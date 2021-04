Corona Effect: दो घंटे से कम समय की उड़ानों पर अब नहीं मिलेगा खाना

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी है। लिहाजा, तमाम राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी एहतियाती कदम उठाते हुए कई तरह की पाबंदिया लागू कर रही हैं। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है और अब पूर्ण लॉकडाउन को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

वहीं केंद्र सरकार ने भी कई तरह के कदम उठाए हैं और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के इरादे से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानों में खाना न देने का फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से सोमवार को घोषणा की गई है कि कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए 120 मिनट यानी दो घंटे की अवधि वाली उड़ानों में भोजन नहीं दिया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि घरेलू उड़ानों पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए संशोधित मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मुताबिक, दो घंटों से कम समयावधि वाली घरेलू फ्लाइटों पर यात्रियों को कोई भोजन नहीं दिया जा सकता है। बयान में आगे कहा गया है कि एयरलाइन की नीति के अनुसार, दो घंटे से अधिक समयावधि वाली घरेलू उड़ानों पर पहले से पैक किए गए स्नैक्स/भोजन/पेय पदार्थ दिया जा सकता है।

No meals on flights with duration of less than 2 hours to cut COVID-19 risk: Govt



Read @ANI Story | https://t.co/atSrV5hR0T pic.twitter.com/PMTnsbwg1t