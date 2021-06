देश में कोरोना वैक्सीन की नहीं है कमी, दिसंबर तक सबको लग जाएगा टीकाः ICMR

नई दिल्ली। यह जानकारी देते हुए कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने मंगलवार को भरोसा जताया कि दिसंबर 2021 तक भारत की पूरी आबादी का टीकाकरण किया जाएगा।

देश में कोरोना वायरस और टीकाकरण से संबंधित अपडेट पर प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डॉ. भार्गव ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 का पॉजिटिवटी रेट एक सप्ताह के लिए 5 प्रतिशत से कम होना चाहिए और जिलों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध हटाने के लिए संक्रमण की संभावना वाली 70 प्रतिशत से अधिक आबादी का टीकाकरण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हमने तकरीबन संयुक्त राज्य अमरीका के बराबर वैक्सीन की खुराक लगाई हैं। टीकों की कोई कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या अगस्त तक हमारे पास प्रति दिन 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त खुराक होंगी। हमें विश्वास है दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा।"

डॉ. भार्गव ने आगे बताया, "हमें एक ऐसा तंत्र खोजना होगा जहां हमें कंटेनमेंट या लॉकडाउन में ढील देनी होगी और इस प्रक्रिया को बहुत धीरे-धीरे करना होगा। प्रतिबंधों को हटाना तीन स्तंभों के इर्द-गिर्द घूमता है- पहला, जिले में औसतन सात दिनों के लिए सकारात्मकता दर 5 प्रतिशत से कम होनी चाहिए- दूसरा, जिन कमजोर व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष से अधिक है और पहले से बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 70 प्रतिशत तक टीकाकरण किया जाना चाहिए और सामुदायिक रूप से सभी को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए।"

आईसीएमआर के महानिदेशक ने यह भी कहा कि 239 जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक COVID-19 सकारात्मकता दर है, जबकि 145 जिलों में 5-10 प्रतिशत और 350 जिलों में 5 प्रतिशत से कम है। डॉ. भार्गव ने यह भी बताया किया कि COVID-19 परीक्षणों और जिला-स्तरीय नियंत्रण रणनीति को बढ़ाने से सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

इससे पहले, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि भारत दिसंबर 2021 तक COVID-19 के खिलाफ अपने सभी लोगों का टीकाकरण करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक लगभग 21 करोड़ 60 लाख 46 हजार 638 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।

