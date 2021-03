कोरोना के नए मामलों के चलते सरकार ने यहां लगाया लॉकडाउन, फिर भी सड़कों पर सैर करने निकले लोग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन ( Corona Vaccination ) के जरिए दावे कर रही है कि देश में कोरोना पर काबू किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई राज्यों में नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) में कोविड-19 की दूसरी लहर ने कई इलाकों में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सिर्फ पुणे की बात करें तो यहां 3200 नए मामले सामने आने से प्रशासन और सरकार सकते में हैं।

जबकि नागपुर में भी 15 मार्च से एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। बावजूद लापरवाही का आलम यह है कि बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के पहले ही दिन यानी सोमवार को सुबह सैर करने सड़कों पर निकल आए।

Maharashtra: People come out to jog and exercise in Nagpur amid complete lockdown announced in the city, from March 15th to March 21st in light of a rise in #COVID19 cases here.



Nagpur reported 2,252 new cases yesterday. pic.twitter.com/BjrxuWXrwq