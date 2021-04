प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के हालात बहुत खराब हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भारी कमी की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब फिल्म जगत के एक मशहूर शख्सियत ने कोरोना की वजह से अलविदा कह दिया।

पद्मभूषण राजन मिश्रा का रविवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। उन्होंने गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना से संक्रमित राजन मिश्रा को तमाम कोशिशों के बावजूद वेंटीलेटर नहीं मिल सका और फिर रविवार की शाम करीब 6:30 बजे उनका निधन हो गया। रविवार की सुबह पंडित मिश्रा की हालत गंभीर थी।

यह भी पढ़ें :- Corona Effect: दिल्ली के स्कूलों में चल रही सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा

जानकारी के मुताबिक, राजन मिश्रा को कोरोना के साथ हृदय की भी कुछ समस्या आई थी। ट्विटर पर कुछ लोगों ने उनके लिए एक बेड और ऑक्सीजन की मदद मांगी। इसके बाद आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता की कोशिशों के बाद उन्हें सेंट स्टीफंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि बनारस घराने की मशहूर जोड़ी पंडित राजन मिश्र का अपने छोटे भाई पंडित साजन मिश्र के साथ एक खूबसूरत रिश्ता रहा है। लेकिन अब यह जोड़ी टूट गई। पंडित साजन मिश्रा अकेले रह गए।

Padma Bhushan Pandit Rajan Mishra passes away due to a heart attack in St. Stephen's Hospital in Delhi, confirms his family member pic.twitter.com/PfALFKXhzy