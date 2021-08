संसद : पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष का हंगामा जारी, राज्यसभा दो बजे तक स्थगित

नई दिल्ली। संसद का मानूसन सत्र (Monsoon Session of Parliament) का आखिरी सप्ताह आज से शुरू हो गया है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से लोकसभा और राज्यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha) में विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही है। सोमवार को भी पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। जिसके बार राज्यसभा की कार्रवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पेगासस जासूसी कांड, किसान बिल और महंगाई (Pegasus Case, Farmers Bills and Inflation) सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पार्टियों केंद्र सरकार को घेर रही है।



हंगामे के कारण सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सके

सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई सभापति एम वेंकैया नायडू ने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की 79वीं वर्षगांठ पर आजादी के आंदोलन के शहीदों को याद श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी गई। इसके बाद दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया है। हंगामे के कारण सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों नहीं हो सके। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा।

अर्जुन राम मेघवाल का विपक्ष पर हमला

केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर हमला बोला है। मेघवाल ने कहा कि अगर पेगासस मुद्दे पर सांसद कागज हाथ से छीनकर नहीं फाड़ते तो यह स्थिति नहीं आती। इसके लिए वे सांसद निलंबित भी हुए। इतना गलत आचरण करने पर भी अगर किसी ने माफी तक नहीं मांगी।

Rajya Sabha proceedings adjourned till 2pm following sloganeering by Opposition MPs on 'Pegasus project' media report pic.twitter.com/waNvvGSMlI — ANI (@ANI) August 9, 2021

‘मिस्टर मोदी... आइए हमारी बात सुनिए’

तृणमूल कांगेस (Trinamool Congress) के नेता डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) संसद की कार्यवाही में भाग ले और विपक्ष की मांगों को सुनें। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसका टाइटल था— ‘मिस्टर मोदी आइए हमारी बात सुनिए’। इस वीडियो में संसद में विभिन्न विपक्षी दलों की ओर रखी गई मांग का जिक्र किया था।