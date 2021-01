तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कचड़े को कंचन बनाने का बीड़ा आपने उठाया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धाटन किया। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कचड़े को कंचन बनाने का बीड़ा उठाया है। यहां पर एक इनोवेशन सेंटर भी हो जो अच्छा काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें जल जीवन मिशन को आगे ले जाना है। इस दिशा में हमें नदियों से सीख लेने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि नदियां हमें जीने की प्रेरणा देती हैं।

Our nation is entering the 75th year of independence. Innumerable people of Assam had contributed towards freedom. Several people had sacrificed their lives, their youth. Now you have to live for New India, Aatmanirbhar India: pm modi , at Convocation of Tezpur University, Assam pic.twitter.com/ghaBalzaTU