PM मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बात, राज्य सरकारों ने केंद्र से पूछा - क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन लागू होने के बाद देशभर में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना से बचाव और लॉकडाउन के बाद की स्थिति को लेकर जानकारी हासिल की।

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम को राज्य सरकारों से लागू करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें पलायन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। गरीबों के खाते में पैसा और राशन मुहैया कराने पर जोर दें। राज्य सरकारों ने केंद्र से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछे।

Union Health Secretary apprised dignitaries of rise in cases in India, the spread of cases from #NizamuddinMarkaz, preparations to tackle medical cases arising out of further spread of the virus: Prime Minister's Office on PM's meeting with Chief Ministers via video conferencing pic.twitter.com/DTSZzb2lHK