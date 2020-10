FAO की 75वीं वर्षगांठ आज, पीएम मोदी 8 फसलों की 17 नई किस्में राष्ट्र को करेंगे समर्पित

नई दिल्ली। आज संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ( FAO ) की 75वीं वर्षगांठ दुनियाभर में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) इस अवसर पर 8 फसलों की 17 नई संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 75 रुपए का विशेष स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे।

