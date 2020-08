Independence Day 2020: PM Modi के भाषण के 5 ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल उन्होंने 20 बार से ज्यादा किया

नई दिल्ली। पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day Celebration ) मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने भी लाल किले ( Red Fort ) की प्रचीर से देशवासियों को संबोधित किया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे पीएम मोदी ने दौरान सराकर की उपलब्धियों को गिनाने के साथ-साथ आने वाले कल को सुनहरा बनाने के लिए की जा रही तैयारियों पर प्रकाश डाला।

इस दौरान पीएम मोदी ने किसान ( Farmer ) से लेकर युवा ( Youth ) तक विकास की नई इबारत लिखने वाला भाषणा ( PM Modi Speech ) दिया तो वहीं पाकिस्तान से लेकर चीन तक आंख उठा कर देखने वालों को माकूल जवाब देने वाला अपना वादा भी दोहराया। पीएम ने कहा कि अगले साल हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। देश के सामने सबसे बड़ा पर्व खड़ा है, इसे हम संकल्पों की पूर्ति के महापर्व के रूप में मनाएंगे। हालांकि अपने भाषण में कुछ शब्दों ( Words ) ऐसे रहे जिनका पीएम मोदी ने एक-दो नहीं बल्कि 20 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया। आईए जानते हैं कौन से वो शब्द थे जो पीएम मोदी के भाषण में बार-बार इस्तेमाल हुए।

The mindset of free India should be 'vocal for local'. We should appreciate our local products, if we don't do this then our products will not get the opportunity to do better and will not get encouraged: PM Modi #IndependenceDay pic.twitter.com/i8WsmbocWx