कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने की 6 राज्यों के सीएम से चर्चा, जानिए बड़ी बातें

नई दिल्ली। कोरोना तीसरी लहर ( Coronavirus Third Wave )की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ( Chief Minister ) के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान उनके राज्यों में कोरोना के ताजा हालातों पर चर्चा की गई।

पीएम ने कहा कि शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी, वहां स्थिति पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में मामले फिर बढ़ने लगे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। पीएम ने कहा कि बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं वहां तुरंत एक्शन लिए जाएं किसी भी तरह की ढिलाई मुश्किलें बढ़ा सकती है।

इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने पीएम मोदी ने यूपी सरकार की तारीफ भी की। यूपी सरकार के 3T मॉडल का जिक्र किया. इस चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।

यह भी पढ़ेंः वाराणसी के बाद इस राज्य को पीएम मोदी देने जा रहे हैं शानदार तोहफा, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

The states reporting high new cases need to take proactive measures to stop the possibility of a third wave of COVID19.

We need to move ahead with a focus on 'Test-Track-Treat- Vaccinate' approach: PM Modi to CMs of 6 states with high positivity rate pic.twitter.com/yPQbucYtXR