PM Narendra Modi बोले- भारत ने वैश्विक महामारी का पूरी बहादुरी से मुकाबला किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने गुरुवार को कहा कि इस वर्ष के दौरान, जैसा कि भारत ने वैश्विक महामारी ( Coronavirus ) का बहादुरी से मुकाबला किया, दुनिया ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र को देखा। दुनिया ने भारत की असली ताकत भी देखी है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल ग्लोबल इनवेस्टर राउंडटेबल ( virtual Global Investor Roundtable ) में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आत्मानिर्भर’ ( 'Aatmanirbhar' ) बनने की खोज केवल एक विजन नहीं है बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है। एक रणनीति जो भारत को वैश्विक विनिर्माण कर पॉवर हाउस ( global manufacturing powerhouse ) बनाने के लिए हमारे श्रमिकों और हमारे श्रमिकों के कौशल का उपयोग करने का लक्ष्य रखती है।

India has shown remarkable resilience in this pandemic, be it fighting the virus or ensuring economic stability. This resilience is driven by the strength of our systems, support of our people and stability of our policies: PM Narendra Modi at virtual Global Investor Roundtable https://t.co/9NcQ12UXcv pic.twitter.com/SW5TiwMnBo