पीएम मोदी विशेष आसन पर करेंगे योगासन, खादी ग्रामोद्योग 12 जून तक करेगा तैयार

नई दिल्ली। पांचवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भले ही अभी कुछ बाकी हों लेकिन इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यही नहीं इस बार पीएम मोदी जिस चटाई पर योगासन करेंगे वो भी कुछ खास होगी। दरअसल अब तक पीएम मोदी प्लास्टिक की चटाई पर योग क्रियाएं करते दिखाई देते थे, लेकिन इस बार वे खादी के खास धागों से बनी ईकोफ्रेंडली चटाई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं।

हर सामान होगा बायो डीग्रेडेबल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योग को बढ़ावा देने की बात करते आए हैं। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी योग को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी झारखंड के रांची में योग क्रियाएं करते नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस बार यहां इस्तेमाल होने वाली हर चीज पूरी तरह बायो डीग्रेडेबल होगी। यही नहीं मोदी जिस चटाई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो भी खादी धागों की बनी होगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद उड़ाया अपने मोटापे का मजाक, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

पर्यारवण को भी जोड़ा

पीएम मोदी योग दिवस के साथ-साथ पर्यारवरण संरक्षण को भी इस बार अपने अभियान में जोड़ दिया है। यही वजह है कि उन्होंने सभी सामानों के पूरी तरह बायोडीग्रेडबल होने पर जोर दिया है। अपनी चटाई को बदलना भी इसी सोच का हिस्सा है।

6000 योग चटाई का ऑर्डर

21 जून को होने जा रहे पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खादी ग्रामोद्योग को विशेष ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत ग्रामोद्योग को 6000 योग चटाईयां बनानी हैं। खास बात यह है कि इसके लिए केवीआई को हर चटाई को लिए 320 रुपए भुगतान किया जाएगा।

योग दिवस पर एक नजर

- 6000 चटाइयों का ऑर्डर

- 320 रुपए हर चटाई की कीमत

- 17 खादी की संस्थाएं तैयार कर रही ऑर्डर

- 03 राज्य की खादी संस्थाएं इसमें शामिल

- 94 लाख रुपए का कुल ऑर्डर

- 12 जून तक आयुष मंत्रालय को होगी डिलीवरी

- 50 हजार लोग पीएम मोदी के योग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease.



Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019 pic.twitter.com/YlhNhcRas8