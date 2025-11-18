President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में 1700 से अधिक जवानों को किया गया तैनात, 20 को आएंगीं अंबिकापुर

अंबिकापुर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) के कार्यक्रम का अब मात्र 2 दिन शेष बचा है। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए 1700 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति 20 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे वहां कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता में विजयी टीम को वे पुरस्कृत करेंगी। कार्यक्रम की सफलता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) की टीम भी निगरानी रख रही है। सुरक्षा व्यवस्था में हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक विशेष ध्यान दिया गया है।