सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला अंतरिक्ष का द्वार, निजी कंपनियां भी लॉन्च कर पाएंगी सैटेलाइट

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) से जूझ रही देश अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को उबारने के लिए केंद्र सरकार ( Central goverment ) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान ( aatmanirbhar bhaarat abhiyaan ) के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज ( Relief package ) का ऐलान किया है।

इस क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज ( Economic package ) के चौथे चरण की जानकारी दी थी।

इस दौरान वित्त मंत्री ने बिजली के निजीकरण, 500 खनन क्षेत्र उपलब्ध कराने से लेकर रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया ( Make in India ) को बढ़ावा दिए जाने समेत आठ बड़ी घोषणाएं की।

इनमें सबसे बड़ी घोषणा स्पेस सेक्टर में अब निजी क्षेत्र भी निवेश कर की छूट देना मानी जा रही है।

Department of Space will follow the Government guidelines and enable private players to carry out space activities in the country: Indian Space Research Organisation (ISRO) pic.twitter.com/h1HmWTQ7hg