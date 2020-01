ननकाना साहिब हमले से भारत में रोष, पाक उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन

नई दिल्ली। पाकिस्तान में गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब गुरुद्वारे ( Gurudwara Nankana Sahib ) पर हुए हमले के बाद भारत में सिख समुदाय ने अपना कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया है।

कई सिख समूह हमले की निंदा करने के लिए शनिवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ( sukhbir singh badal ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) से इस्लामाबाद में अपने समकक्ष इमरान खान ( Imran Khan ) के साथ देश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठाने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अल्संख्यक बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

Delhi: Congress workers hold protest against Pakistan over the mob attack on Nankana Sahib in Pakistan, yesterday. pic.twitter.com/z79LlvNzog — ANI (@ANI) January 4, 2020

ननकाना साहिब गुरुद्वारे ( Nankana Sahib in Pakistan ) पर शुक्रवार को एक बड़ी मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था, जिसके बाद सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे के अंदर फंस गए। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिख रही भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक और घृणित नारे लगाए और धर्मस्थल पर पथराव किया।

पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि भीड़ का नेतृत्व मोहम्मद हसन के परिवार ने किया था, जिसने एक सिख लड़की जगजीत कौर का अपहरण और धर्म परिवर्तन किया था।

इस मामले में वे लोग उनके खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे।

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee President Gobind Singh Longowal on mob attacked Nankana Sahib yesterday: We are sending a four member delegation to Pakistan which will meet senior officials and the province's Governor over this issue. pic.twitter.com/kz4Olhg55Z — ANI (@ANI) January 4, 2020

ननकाना साहिब हमला 1955 के पंत-मिर्जा समझौते का उल्लंघन है। इसके तहत भारत और पाकिस्तान यह सुनिश्चित करने व हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य हैं कि वह ऐसे पूजा स्थलों की पवित्रता को संरक्षित रखें, जिनमें दोनों देशों के श्रद्धालु जाते हैं।

एक देर रात मीडिया ब्रीफिंग में सिख समुदाय की ओर से पाकिस्तान के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने सरकार से शांति बहाल करने के लिए गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।

Latest visuals from #GurudwaraNankanaSahib. According to Pakistan media reports, Pakistan is unlikely to allow Sikhs to take out 'Nagar Kirtan' today claiming there is tension still brewing in the area. pic.twitter.com/rK4fSjb1VD — ANI (@ANI) January 4, 2020

एक आधिकारिक बयान में भारत ने पवित्र गुरुद्वारे पर हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने पाकिस्तान से सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है।