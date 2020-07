Rahul Gandhi की UGC से मांग- परीक्षाएं रद्द हों, पिछला प्रदर्शन देखकर छात्रों को पास कर दें

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने देश में इस समय परीक्षाएं ( Exams ) आयोजित किए जाने का विरोध करते हुए शुक्रवार को कहा कि छात्रों को पिछले सत्र के प्रदर्शन के अधार पर पास कर दिए जाने की मांग की। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के चलते पैदा हालात के मद्देनजर परीक्षाएं रद्द ( Exams canceled ) किए जाने के पक्ष में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे 'छात्रों के लिए हल्ला बोल' अभियान ( Halla Bol campaign ) का समर्थन करते हुए राहुल ( Rahul Gandhi ) ने कहा कि कोविड-19 ( COVID-19 ) महामारी के दौरान परीक्षाएं संचालित किया जाना बिल्कुल अनुचित है। यूजीसी ( UGC ) को छात्रों और शिक्षाविदों की आवाज सुननी चाहिए। परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए और छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

It is extremely unfair to conduct exams during the Covid19 pandemic.



UGC must hear the voice of the students and academics. Exams should be cancelled and students promoted on basis of past performance.#SpeakUpForStudents pic.twitter.com/1TYY3q58i0