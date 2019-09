तटरेखा पर आतंकी हमले की संभावना, हमारी समुद्री सीमा पूरी तरह मजबूतः राजनाथ सिंह

तिरुअनंतपुरम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश द्वारा आतंकी हमला करने की आशंका जताई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत पश्चिमी तट से किसी आतंकवादी हमले से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नौसेना इस तरह के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को केरल के कोल्लम में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी के जन्मदिन पर और सीआरपीएफ कर्मियों के परिजनों को सहयोग देने के लिए किया गया था। इस वर्ष फरवरी में जम्मू के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हो गए थे।

This year she has pledged her support to the families of CRPF personnel who were martyred in Pulwama.



The country that does not remember the sacrifice of its soldiers will not be respected anywhere in the world.



The armed forces are the embodiment of India’s strong will power. pic.twitter.com/HC5PCKLTLC