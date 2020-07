Rajnath Singh ने LoC पर किया Forward Post का दौरा, Indin Army के जवानों से की बातचीत

नई दिल्ली। लेह-लद्दाख ( Leh-Ladakh) के लुकूंग से चीन को कड़ा संदेश देने के बाद एक दिन बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) शनिवार को जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के कुपवाड़ा ( Kupwara ) में पहुंचे। यहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल ( LoC ) पर फॉरवर्ड पोस्ट ( Forward post ) का दौरा किया। राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने अपने इस दौरे को लेकर किए ट्वीट में कहा कि 'आज जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LoC के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत की। हमें इन बहादुर और साहसी सैनिकों पर बेहद गर्व है जो हमारे देश का हर हाल में बचाव कर रहे हैं'।

Visited a forward post near LoC in Kupwara District of Jammu-Kashmir today and interacted with the soldiers deployed there. We are extremely proud of these brave and courageous soldiers who are defending our country in every situation: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/vPjAJJD2Je