पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी- आतंकवाद पर नहीं लगाई लगाम तो, हो जाओगे टुकड़े-टुकड़े

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे पाकिस्तान को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी फटकार लगाई है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो, उसे टुकड़े-टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं, और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यहां जाति या धर्म के आधार पर लोगों का विभाजन नहीं किया जाता।

#WATCH Defence Minister Rajnath Singh: India was divided into two parts on the basis of religion- India & Pakistan were formed. Pakistan was again partitioned in 1971. If this politics continues, no power can stop Pakistan from being broken into pieces. pic.twitter.com/EsnNnYaq6d

जम्मू-कश्मीर मसले पर बोलते ही राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भारत के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को हजम नहीं कर पा रहा है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया के सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र को भी बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी दलीले कहीं नहीं सुनी गईं।

आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने सीमा पर शहीद हुए 122 जवानों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर अगर कोई घुसपैठ होती तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।

Defence Minister Rajnath Singh in Surat: Pakistan, which isn't able to provide security to the minorities in its country, is talking about human rights. If human rights violations are taking place anywhere, it's in Pakistan. Minority in India was safe, is safe, & will remain safe pic.twitter.com/fVtW6XtQwq