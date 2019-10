मुंबई: ड्रीमलैंड सिनेमा के पास एक रिहायशी इमारत में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। चरनी रोड पर ड्रीमलैंड सिनेमा के पास एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई । आदित्य आर्केड टोपीवाला लेन पर स्थित एक इमारत में लगी है। आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई है। लोग इधर से उधर भागने लगे। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के कई वाहन लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक 8 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आग लगने के बाद काला धुआं निकला

आग तड़के सुबह 5 बजे लगी थी। आग की घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काबू में किया गया। आग लगने के बाद काला धुआं निकलता दिख रहा है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि इमारत में आग कैसे लगी है।

Mumbai: Rescue operation is underway at Aaditya Arcade building near Dreamland Cinema, Charni road where a level-3 broke out this morning. Fire brigade personnel have moved inside the building for the operation. pic.twitter.com/P1zxbdKkE6