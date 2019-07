RTI संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, 218 पक्ष में तो विरोध में 79 वोट पड़े

नई दिल्ली। लोकसभा में कई विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सोमवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 ( RTI Amendment Bill 2019 ) पास हो गया। बिल के समर्थन में 218 सांसदों ने वोट किया जबकि विरोध में 79 वोट पड़े।

बता दें कि इससे पहले बीती शुक्रवार को मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। इस दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस बिल का विरोध किया था।

Lok Sabha passes The Right to Information (Amendment) Bill, 2019. pic.twitter.com/2aTYUMogxa