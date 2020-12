रूस की Sputnik-V कोरोना वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल के लिए आई भारत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच मंगलवार को इसके पहले टीके से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। रूस से पंजीकृत किए गए पहले कोरोना के टीके के रूप में स्पुतनिक-V ( Sputnik-V Corona Vaccine ) क्लीनिकल ट्रायल के लिए भारत आई। भारतीय फार्मा कंपनी ने कहा कि भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) और डॉ. रेड्डी की प्रयोगशालाओं ने मंगलवार को वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल की शुरुआत की।

मीडिया के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय का खुलासा, पूरे देश को कोरोना वैक्सीन देने की बात कभी नहीं की

इससे पहले 11 अगस्त को रूस दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन दर्ज करने वाला पहला देश बन गया था। स्पुतनिक-V को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए गेमाले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था।

स्पुतनिक-V वैक्सीन एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए मानव एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जो पिछले दो दशकों के दौरान विश्व स्तर पर 250 से अधिक क्लीनिकल ट्रायल्स में बिना किसी दीर्घकालिक दुष्प्रभाव के सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई थी (जबकि टीका विकास में मानव एडेनोवायरस के इस्तेमाल का इतिहास 1953 में शुरू हुआ था)। मानव एडेनोवायरल वेक्टर के आधार पर 1,00,000 से अधिक लोगों को स्वीकृत और पंजीकृत दवाएं मिली हैं।

The legal notice was sent to safeguard the reputation of the company which is being unfairly maligned: Serum Institute of India https://t.co/EWKYE5MKgm