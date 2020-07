Sachin Pilot ने अब खोला Rahul Gandhi की उस तस्वीर का राज, कहा- मैं तो डिप्टी CM बनना ही नहीं चाहता था

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच राजस्थान ( Rajasthan crisis ) में सियासी हलचल आज भी जारी है। हालांकि, जिसके कारण पार्टी में घमासान मचा उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट ( sachin pilot ) से डिप्टी सीएम ( Deputy Cm Of Rajasthan) और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ( Congress State President ) का पद छीन लिया है। अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) एक बार फिर बाजी मारने में कामयाब रहे। लेकिन, इसी बीच एक तस्वीर ( Photo ) काफी सुर्खियों में है, जिसे राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने राजस्थान विधानसभा चुनाव ( Rajasthan Vidhan Sabha Chunav ) परिणाम के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी।

'तस्वीर के पीछे की सच्चाई'

दरअसल, विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सीएम पद ( CM Post ) को लेकर कांग्रेस ( Congress ) पार्टी में जमकर माथापच्ची हुई थी। उस वक्त भी सचिन पायलट ( Sachin Pilot Demand CM Post ) सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे थे। मामले को बिगड़ता देख तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया था। इसके बाद मामले को सुलझाते हुए राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Share Photo ) ने एक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर को लेकर उस वक्त काफी चर्चाएं हुई थी। वहीं, अब सचिन पायलट ( Sachin Pilot Reveal Truth ) ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद उस तस्वीर का राज खोला है। सचिन पायलट ने इंटरव्यू में कहा कि वह कभी डिप्टी सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। यह फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी का था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने डिप्टी सीएम बनने के लिए काफी जोर दिया था, जिसके बाद वह तैयार हुए थे। लेकिन, उनका मन नहीं था। इतना ही नहीं पायलट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से काम के बराबर बंटवारा का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरा अपमान किया गया।

The united colours of Rajasthan! pic.twitter.com/D1mjKaaBsa — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 14, 2018

राहुल गांधी ने शेयर की थी तस्वीर

यहां आपको बता दें कि इस तस्वीर को राहुल गांधी ने 14 दिसंबर, 2018 को शेयर किया था और लिखा, 'यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान ( The united colours of Rajasthan! )'। राजस्थान में पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन सीएम पद को लेकर पेंच फंस गया था। सीएम के लिए सचिन पायलट ( Sachin Pilot And Ashok Ghelot ) और अशोक गहलोत दोनों के दावे मजबूत थे। एक के पास राजनीति का लंबा अनुभव था, तो दूसरे के पास युवा ताकत। लेकिन, अशोक गहलोत आखिरकार बाजी मार गए और उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी गई। पायलट ने कहा कि वह बेमन डिप्टी सीएम बने थे। वहीं, अब डिप्टी सीएम का दर्द छलका को उन्होंने पूरी सच्चाई देश के सामने रख दी। अब देखना ये है कि साइडलाइन किए जाने के बाद सचिन पायलट आगे क्या कदम उठाते हैं?