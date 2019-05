शारदा चिटफंड केस: राजीव कुमार के घर पहुंची CBI, नहीं मिले तो सोमवार को दफ्तर बुलाया

नई दिल्ली। शारदा चिट फंट घोटाले ( Saradha chit fund ) में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ( Rajeev Kumar ) पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) के बेहद खास माने जाने वाले कुमार के आवास पर रविवार की शाम CBI की टीम पहुंची है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि वे घर पर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को सोमवार को एजेंसी के दफ्तर पर बुलाया है।

Saradha chit fund scam: CBI issues notice to former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar to appear at the Kolkata CBI office tomorrow, in connection with the ongoing investigation. pic.twitter.com/SsNLqom0jo