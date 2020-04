जम्मू-कश्मीर में 4G सेवाओं की बहाली की याचिका पर SC में सुनवाई, केंद्र से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में 4जी इंटरनेट सेवाएं ( 4G internet services ) बहाल करने की मांग लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( supreme court ) ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में 4जी सेवाएं नहीं होने के कारण मेडिकल सुविधा और शिक्षा सेवाओं समेत कई क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ कर रही है।

Petition seeking direction to provide 4G connectivity in J&K during lockdown: AG told the SC that there are serious issues in J&K. It's a question of national security. Recently a militant was killed and 500 people showed up for his funeral. SG sought more time to file affidavit. pic.twitter.com/thSci7InCF