सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक

मुंबई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) वर्ष 2021-22 के अंत से पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) के खिलाफ पांच अलग-अलग टीकों ( covid-19 vaccine ) की एक अरब खुराक तैयार कर रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी अगले साल की शुरुआत तक हर तिमाही में कम से कम एक वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रही है।

इनमें कोविशील्ड, कोवोवैक्स, कोविवैक्स, कोवि-वैक और SII कोवैक्स शामिल होंगे। कोविशील्ड को यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया जा रहा है और ब्रिटिश-स्वीडिश ड्रग निर्माता एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस प्राप्त है। फिलहाल भारत में लगभग 1,600 लोगों पर इस वैक्सीन के फेज 3 क्लीनिकल ट्रायल चल रहे हैं।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन उम्मीदवार के निर्माण के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है, जिसे अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और अगर जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो टीकाकरण जनवरी तक शुरू हो सकता है।

