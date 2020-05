Lockdown में हवाई यात्रा कल से शुरू, IGI Airport पर COVID-19 संक्रमण रोकने के सख्त उपाय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन 4.0 के बीच सोमवार 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ( IGI Airport ) ने स्वस्थ एवं सुरक्षित हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बोर्डिंग और बस गेट्स पर बैग इत्यादि को साफ करने के लिए UV टेक्नोलॉजी जैसे तमाम उपाय अपनाए है।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ( DIAL ) ने कहा है कि घरेलू उड़ान संचालन 25 मई से शुरू हगा। COVID-19 महामारी के कारण विमान सेवाएं तकरीबन दो महीने के लिए निलंबित थीं। DIAL के मुताबिक हवाई अड्डे पर प्रवेश द्वार और चेक-इन जैसे स्थानों पर यात्रियों के लिए स्वचालित हैंड सैनेटाइजर मशीन, फ्लोर मार्कर सहित कई उपायों को लागू किया गया है।

We have made all the arrangements to ensure that there is touchless boarding of passengers. So, please come in with boarding pass printed at home or use scan-and-fly kiosks. If there is any confusion then passengers can contact the airport staff: Videh Jaipuriar, CEO, DIAL https://t.co/ITDemzRDLN