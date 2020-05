21 साल बाद भारतीय तट से टकराएगा Super Cyclone, अमित शाह ने बंगाल और ओडिशा की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

नई दिल्ली। सुपर साइक्लोन 'अम्फान' ( Super Cyclone AMPHAN ) भीषण तूफान में बदल गया है। 'अम्फान' से भयंकर नुकसान के मद्देनजर मौसम विभाग ( IMD ) ने फ्रेश अलर्ट ( Fresh Alert ) जारी करते हुए 20 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सभी तरह के फिशिंग व अन्य गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया है। आईएमडी ने इस बात की आशंका जताई है कि अम्फान बुधवार को पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटों से टकराएगा।

दूसरी तरफ सुपर साइक्लोन अम्फान से नुकसान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) से फोन पर बात की है। उन्होंने ममता बनर्जी को चक्रवात 'अम्फान' के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने में मदद का आश्वासन दिया है।

home minister amit shah has also spoken to Odisha Chief Minister Naveen Patnaik and reviewed the preparedness. He again reiterated that Central Government is ready to provide any support needed from them by both the affected states: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/dpy6a5f5RS — ANI (@ANI) May 19, 2020

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र राज्य को मदद करने को प्रतिबद्ध है। एनडीआरएफ की टीम तैनात हो चुकी है। केंद्र राज्य की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।

इस मुददे पर अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ( CM Navin Patnaik ) से भी बात की और तैयारियों की जायजा लिया। सीएम पटनायक से भी कहा कि केंद्र सरकार किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

The Super Cyclone ‘AMPHAN’ is now being continuously tracked by the Doppler Weather Radar (DWR) at Vishakhapatnam (Andhra Pradesh): IMD — ANI (@ANI) May 19, 2020

दूसरी तरफ आईएमडी के पश्चिम बंगाल, ओडिशा व अन्य केंद्रों के बाद अब सुपर साइक्लोन अम्फान को विशाखापट्टनम स्थित डॉपलर वेदर रडार (DWR) से लगातार ट्रैक किया जा रहा है। बता दें कि विशाखापट्टनम डॉपलर वेदर रडार (DWR) देश के पुराने चक्रवाती तूफार शोध केंद्रों में से एक है। डॉपलर वेदर रडार ने फ्रेश सूचनाएं जारी करने का काम शुरू कर दिया है।

Super Cyclone AMPHAN is likely to make landfall between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) close to Sundarbans with maximum sustained wind 155-165 kmph gusting to 185 kmph during afternoon to evening of tomorrow: IMD pic.twitter.com/pqB7Rxj5p6 — ANI (@ANI) May 19, 2020

वहीं मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दीघा से 670 किलोमीटर दूर स्थित तूफान अम्फान अब उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा। आज दोपहर या बुधवार शाम में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। पश्चिम बंगाल में दीघा तो बांग्लादेश के हटिया तट से टकराने की आशंका है।

इस बात की भी संभावना जताई गई है कि पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में प्रचंड चक्रवाती तूफान अम्फान मंगलवार दोपहर के बाद से धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है।