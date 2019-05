चुनाव आचार संहिता उल्लंघन: SC का चुनाव आयोग को आदेश, मोदी-शाह पर 6 मई तक करे फैसला

नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर कथित आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। गुरुवार को शीर्ष अदालत में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले का 6 मई तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

