Supreme Court के सख्त निर्देश, 31 जुलाई तक लागू हो वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने वन नेशन वन राशन कार्ड मामले में बड़ा निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायाल ने मंगलवार को राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ ( One Nation One Ration card ) योजना लागू करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ेँः कोरोना मृतकों को मुआवजे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कही बड़ी बात

Supreme Court sets July 31, 2021 deadline to implement 'one nation one ration card' scheme. SC asked Centre to develop a portal in consultation with NIC to register unorganised & migrant workers & complete the portal and commence process not later than July 31, 2021