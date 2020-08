Sushant Singh Rajput Case: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपी जांच, बहन श्वेता समेत जानी-मानी हस्तियों ने दी ये प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस ( Sushant Singh Rajput Case ) में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )ने केस में आज अपना फैसला सुना दिया है। जिस बात का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई ( CBI )को ही सौंपी जाएगी। सुशांत के लिए लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे उनके फैन्स और परिवार वालों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राहत की सांस ली है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर कई जानी मानी हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सही फैसला बताया है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ( Maharashtra Police )और सरकार के लिए बड़ा झटका है।

सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को जांच की अनुमति देने के साथ ही इस फैसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं। इस फैसले के आते ही सुशांत की बहन श्वेता कार्ति सिंह ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है और लिखा- फाइनली सुशांत केस की सीबीआई करेगी जांच।

Humanity wins, congratulations to each one of SSR warriors, first time I felt such strong force of collective consciousness, AMAZING 👏👏👏 #CBITakesOver

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इंसानियत की जीत हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स को बधाई जो एक जुट होकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।

अभिनेता अक्षय कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सही फैसला बताया। उन्होंने ट्वीट किया। इनमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा बस ये बताया कि सीबीआई टेक ओवर और जय हो। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने पहल की थी।

Our family thanks the Supreme Court, and all those who were a part of this movement for justice. Now, we are certain that Sushant will get justice: Niraj Singh Babloo, Bihar BJP MLA & relative of #SushantSinghRajput pic.twitter.com/rfJiWhoZfJ