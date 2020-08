Sushma Swaraj की पहली पुण्यतिथि पर बेटी बांसुरी ने किया भावुक पोस्ट, PM Modi ने भी किया नमन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के कद्दावर और लोकप्रिय नेताओं में शुमार दिवंगत सुषमा स्वराज की आज पहली पुण्यतिथि ( Sushma Swaraj First Death Anniversary ) है। वर्ष 2019 में 6 अगस्त को सुषमा स्वराज ने दिल्ली स्थित एम्स ( AIIMS ) अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। मां सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर उनकी बेटी बांसुरी ( Bansuri Swaraj ) ने भी एक भावुक पोस्ट करते हुए उन्हें याद किया है।

बांसुरी ने ट्वीट कर अपनी मां को शक्ति का रूप बताया। साथ ही उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी मां का ध्यान रखने की बात भी कही है। आपको बता दें कि एम्स अस्पताल में ह्दय गति रुक जाने की वजह से बीजेपी की वरिष्ठ नेता का निधन हो गया था। सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ( pm modi ) ने जहां नमन किया वहीं अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः माँ तुम हमेशा मेरे साथ मेरी शक्ती के रूप में हो। हे कृष्ण मेरी माँ का ख्याल रखना! Ma, you are always with me as my strength. Krishna look after my mother! pic.twitter.com/dFyzNwVr6x

बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 6 अगस्त को पहली पुण्यतिथि है। इस मौक पर देशभर के दिग्गज नेताओं ने सुषमा स्वराज को नमन और याद किया है। वहीं बेटी बांसुरी ने भी एक भावुक पोस्ट के जरिए मां को याद किया है।

बांसुरी ने ट्वीट कर लिखा है- या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

बांसुरी ने आगे लिखा- मां तुम हमेशा मेरे साथ मेरी शक्ती के रूप में हो। हे कृष्ण मेरी मां का ख्याल रखना!

दरअसल जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने का जश्न मना रही बीजेपी के लिए सुषमा स्वराज का निधन किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। खुद सुषमा स्वराज ने अस्पताल से आर्टिकल 370 को लेकर खुशी जाहिर की थी। लेकिन दूसरे ही दिन उनके निधन ने हर किसी को दुखी कर दिया।

67 वर्ष की उम्र में ह्दय गति रुकने की वजह से सुषमा स्वराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

Remembering Sushma Ji on her first Punya Tithi. Her untimely and unfortunate demise left many saddened. She served India selflessly and was an articulate voice for India at the world stage.



Here is what I had spoken at a prayer meet in her memory. https://t.co/nHIXCw469P