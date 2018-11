नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ) से जुड़े एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल पर निशाना साधा है। मंच की ओर बुधवार को कहा गया कि आरबीआई के गवर्नर को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल, यह बयान मंच के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर और अन्य आॅफिसर्स को सरकार के साथ किसी भी तरह की असहमति होने वाली स्थिति पर सार्वजनिक होने से परहेज करना चाहिए।

RBI officials should maintain discipline of restraint if they can’t, then they should quit because such public statements hurt India’s image globally @swadeshimanch