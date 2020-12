अगर इस वेबसाइट से किया है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, तो मुसीबत में पड़ सकते हैं आप !

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक nra-gov.online वेबसाइट तेजी से वायरल हो रही है। कई लोगों ने दावा किया है कि इस वेबसाइट पर आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम की इस वेबसाइट पर कई वैकेंसी की जानकारी पोस्ट की गई है। ये लोगों से नौकरी के नाम पर 400 रुपए भी लेती है। अगर आप भी इस वेबसाइट पर नौकरी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। दरअसल, ये पूरी तरह से फेक है वेबसाइट है।

A website is claiming to be the official website of the National Recruitment Agency and is inviting applications for various posts.#PIBFactCheck: This website is #Fake. The NRA has not issued any advertisement/notice for recruitment against vacancies in the Government, as yet. pic.twitter.com/0Q0eq9fiuP