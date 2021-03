मौसम विभाग की चेतावनी, देश के कई इलाकों में बारिश के बीच आंधी के आसार

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाकों के मौसम ( weather update )में एक बार फिर तेजी से बदलाव की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। जबकि कई इलाकों में आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

बीजेपी में शामिल होने के बाद मंच पर ही उठक-बैठक लगाने लगा ये नेता, जानिए क्या बताई वजह

All India Weather forecast & Warning video based on 08:30 hours IST of 04-03-2021 pic.twitter.com/su4RonCTuz