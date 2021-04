महाराष्ट्र में लागू हो सकता है टोटल लॉकडाउन! डिप्टी सीएम अजीत पवार का ऐलान

मुंबई। कोरोना वायरस से देश में सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में नई लहर भी बेहद खतरनाक साबित हो रही है। नाइट कर्फ्यू के बाद आंशिक लॉकडाउन लगाने के बावजूद प्रदेश में रोजाना ताबड़तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ऐलान किया है कि अगर लोगों ने प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों का सख्ती से पालन नहीं किया, तो पिछले वर्ष की तरह लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।

BIG NEWS: बदलना पड़ेगी कोरोना वायरस से लड़ाई का तरीका! घर के भीतर भी मास्क पहनना होगा जरूरी

दरअसल, महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले और मौतों की संख्या रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 63,729 नए केस सामने आए हैं। जबकि इस दौरान 398 लोगों की मौत इस महामारी के चलते हो गई। अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 37,03,584 हो गई है, जिनमें 6,38,034 एक्टिव केस हैं।

If people don't adhere to the currently imposed COVID restrictions then we may have to impose lockdown like last year: Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar pic.twitter.com/rcCdQSyWLG