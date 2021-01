Tractor Rally : हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने मांगी माफी, खुद को उपद्रवियों से किया अलग

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध ( Protest against agricultural laws ) में आज यानी गणतंत्र दिवस ( The Republic Day ) के दिन किसानों द्वारा निकाले गए ट्रैक्टर मार्च ( Farmer Tractor March ) ने कई स्थानों पर हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। कई जगहों पर किसानों और सुरक्षाबलों का आमना-सामना हुआ। यहां तक कि किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को आसू गैस और लाठियों का सहारा लेना पड़ा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे ( sanyukt kisan morcha ) ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। मोर्चे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि किसान गणतंत्र दिवस परेड ( republic day parade ) में भागीदारी के लिए सभी किसानों का धन्यवाद, लेकिन हम अवांछनीय और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा करते हैं। इसके साथ ही यह बेहद खेद का विषय है, इसलिए परेड के समय राजधानी के कई इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं से मोर्चा खुद को अलग करता है।

राहुल गांधी बोले- किसी समस्या का हल नहीं हिंसा, वापस हों कृषि-विरोधी कानून

Farmer leaders have said that those who indulged in violence today were not part of the movement and were external elements. Whoever they were, the violence has certainly weakened the movement which was going on so peacefully and in a disciplined manner: AAP