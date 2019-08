भारी बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार, कई ट्रेनें प्रभावित

नई दिल्ली। मुंबई ( mumbai rain ) समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश ने खासकर मुंबईकरों का चैन छीन लिया है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में आपात स्थिति है। कई फीट पानी भर गया है। रास्ते बाधित हो गए हैं। जनजीवन थम गया है।

Mumbai: Water logging in parts of the city following incessant rainfall; visuals from Vakola area. #MumbaiRain pic.twitter.com/5QdUhKBuYA — ANI (@ANI) August 4, 2019

रविवार तड़के से बरसात ( Mumbai Rain ) जारी है। बारिश ने नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। कई इलाकों में एक एक मंजिल तक पानी आ गया। बेसमेंट और प्रथम मंजिल में रखी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं।

#WATCH: Flooding in premises of Trimbakeshwar Temple in Nashik following incessant rainfall. #Maharashtra pic.twitter.com/e2RVbAOeFx — ANI (@ANI) August 4, 2019

कृष्णा नदी का जल स्तर बढ़ा

वहीं, महाराष्ट्र ( Mumbai Rain ) में हो रही भारी बारिश के बीच कृष्णा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। आलम यह है कि कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मुंबई के साथ ही बारिश से अब अन्य जिले भी प्रभावित होने लगे हैं।

Maharashtra: Kalyan railway station waterlogged following incessant rain in the city. pic.twitter.com/JY0w44Ygy8 — ANI (@ANI) August 4, 2019

कसारा घाट से पहले रोकी गईं कई ट्रेनें

मुंबई में लगातार हो रही भीषण बारिश ( Mumbai Rain ) के चलते यातायात सेवा बुरी तरह चरमरा गई है। मुंबई में रेल सेवा प्रभावित है। मौसम को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई को जाने वाली ट्रेनें कसारा घाट से पहले ही थम गईं हैं। यहां तक कि दुरंतो एक्सप्रेस सवेरे 6 बजे से ही इगतपुरी में खड़ी है। जबकि मंगला एक्सप्रेस नासिक रोड स्टेशन पर है। रद्द होने वाली ट्रेनों में मनमाड एलटीटी और राज्यरानी एक्सप्रेस शामिल हैं।

40 गांवों से संपर्क टूटा

नासिक में बारिश ( Mumbai Rain ) ने भारी तबाही मचाई है। यहां 40 गांवों का संपर्क टूट गया है। त्र्यंबकेश्वर में 24 घंटे में के भीतर 350 मिमी. बारिश दर्ज की गई है। मुंबई की बात करें तो 12 घंटे में मुंबई सिटी में हुई 146 मिमी बारिश हुई है। वहीं, ईस्टर्न और वेस्टर्न उपनगरी में 195-195 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई है।