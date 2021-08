Twitter ने एक हफ्ते बाद बहाल किया राहुल गांधी का अकाउंट, दूसरे कांग्रेस नेताओं की आईडी भी अनलॉक

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के अकाउंट को करीब एक हफ्ते तक अस्थायी रूप से सस्पेंड रखने के बाद ट्विटर ( Twitter ) ने उनके हैंडल को दोबारा अनलॉक कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इसे भी ट्विटर ने बहाल कर दिया है।

दरअसल दिनों पहले दिल्ली में कथित रेप और हत्या की पीड़िता 9 साल की बच्ची के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था। ट्विटर ने इस कदम के पीछे नियमों को हवाला हवाला दिया था।

Twitter unlocked all accounts linked to Congress, including that of Rahul Gandhi today morning. This is the win of the people of India: Rohan Gupta, Chairman of Congress' Social Media Department https://t.co/7k5dEerrwp