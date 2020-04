केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश- अन्य मरीजों के इलाज में आनकानी न करें अस्पताल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, कार्यात्मक बनी रहें।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कई जगहों से शिकायत आ रही है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना के डर से डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी और प्रसव करवाने से इंकार कर रहे हैं।जबकि कई जगह प्राइवेट अस्पताल सभी मरीजों को पहले कोरोना जांच करवाने के लिए कह रहे हैं।

