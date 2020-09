Unlock 5.0: लॉकडाउन पर नहीं चलेगी राज्यों की मर्जी, स्कूल-बैंक्वेट-मल्टीप्लेक्स-जनसभा के भी नियम

नई दिल्ली। देशभर में आज से अनलॉक का पांचवां चरण लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार शाम को 1 अक्टूबर से लागू किए जाने वाले अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस ( unlock 5.0 guidelines ) जारी कर दीं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब राज्य सरकारें अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लागू कर सकेंगी। जबकि आगामी 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स-सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, जनसभा, बैंक्वेट हॉल आदि को विशेष नियमों के साथ खुलने की छूट दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानक संचालन प्रोटोकॉलज के साथ स्कूल खोलने पर फैसला लेने की अनुमति है।

लॉकडाउन पर मर्जी नहीं

अनलॉक 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक देश के सभी इलाकों में 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं कि बिना उनके परामर्श से राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। इसके साथ ही राज्यों के भीतर और बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह में ढील

एमएचए ने सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों के नियमों में ढील दी है। पहले यह आयोजन 100 लोगों तक ही सीमित थे। अब राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा से ज्यादा लोगों के साथ इस तरह के समारोहों की अनुमति देने की छूट दी गई है।

हालांकि, ऐसे स्थान जहां कार्यक्रम किसी हॉल के भीतर हो, मसलन बैंक्वेट हॉल आदि, वहां 50 फीसदी क्षमता या अधिकतम 200 लोगों को ही आने की अनुमति होगी। जबकि खुले में होने वाले आयोजनों में ग्राउंड के आकार को ध्यान में रखा जाएगा, हालांकि मंत्रालय ने इसकी सीमा को अनिवार्य नहीं किया है।

