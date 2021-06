मुंबई : मानसूनी की पहली बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक जाम और ट्रेनें बंद, हाई टाइड की चेतावनी

नई दिल्ली। मायानगरी मुंबई और उपनगरों में आज मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई है। सुबह से लगातार बारिश होने की वजह से शहर में कई जगह पर जलभराव हो गया है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि अपेक्षित था, रेलवे परिवहन सेवा प्रभावित होगी। पहली बारिश ने मुंबई की लोकल सर्विस को प्रभावित किया। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी जमा हो गया है। मुंबईवालों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है। कई मार्गों पर सीएसएसटी के लिए ट्रेनों को बंद कर दिया गया है।

मुंबई जाने वाले ट्रेन सेवा बंद

मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सायन और माटुंगा स्टेशनों के बीच जलभराव के कारण कुर्ला से सीएसएमटी मुंबई जाने वाली ट्रेनों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली सूचना तक इस रूट पर अप ट्रेन सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा चूनाभट्टी स्टेशन पर पानी जमा होने के कारण सीएसएमटी मुंबई से वाशी तक की हार्बर सेवा भी सुबह 10.20 बजे बंद कर दी गई। इसके अलावा, सायन-कुर्ला मार्ग पर जलजमाव के कारण सीएसएमटी मुंबई से ठाणे सेवा भी बंद कर दी गई थी। सेंट्रल रेलवे ने कहा कि ये फैसला भारी बारिश को देखते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर लिया गया है। पानी के कम होते ही यातायात सेवा फिर से शुरू की जाएगी।

मुंबई के ज्यादातर इलाकों भारी बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि सांताक्रूज में सुबह 8 बजे तक 59.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा कोलाबा में यह 77 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अब तक जून महीने में मुंबई में कुल मिलाकर 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में 40 से 70 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। वहीं नवी मुंबई में बीते एक दिन में 120 मिमी बारिश हुई है।

हाई टाइड की संभावना

आज मुंबई में हाई टाइड के आने की आशंक जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज समुंद्र की लहरें 4.16 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में एहतियातन समुंद्र के किनारे जाने से लोगों को मना किया गया है। हाई टाइट के वक्त अगर बारिश होती रही तो मुंबई के निचले इलाको में पानी भरने की संभावना है और लोगों को इससे काफी परेशानी हो सकती है। इसके लिए साथ ही प्रशासन में अपनी तरफ से पुख्ता इंतजात किए जाने का वादा किया है।

#WATCH | Maharashtra: Andheri Subway in Mumbai, closed due to severe waterlogging. Several parts of the city are witnessing waterlogging today due to heavy rainfall. #Monsoon pic.twitter.com/heb4iFJRxd