Weather Forecast: देश के इन तीन राज्यों में तूफान की आहट, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

नई दिल्ली। तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान निवार ( Cyclone Nivar )से अभी लोग उबरे ही नहीं थे कि एक और तूफान की आहट ने देश के तीन राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) की ओर से आने वाले 48 घंटों में बड़े तूफान की आशंका व्यक्त की गई है। तीन राज्यों में इस तूफान के पड़ने वाले असर के साथ ही आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट ( Red Alert ) भी जारी किया है।

मौसम विभाग की ओर से अगले तीन से चार दिनों में केरल (Kerala) में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं तिरुवनंतपुरम के साथ कोल्लम्, पथनमथित्ता, अलापुझा और इडुक्की जिले के लिए रेड के साथ-साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

The Depression southwest Bay of Bengal is likely to intensify further into a Deep Depression during next 6 hrs & into a cyclonic storm during subsequent 12 hrs. It's very likely to move west-northwestwards & cross Sri Lanka coast & close to Trincomalee during 2nd Dec evening: IMD pic.twitter.com/sTSE7o7vEn