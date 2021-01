Weather Forecast: दिल्ली में लुढ़केगा पारा, उत्तर भारत में शीतलहर को लेकर जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार सर्द हो रहा है। बारिश का दौर खत्म होने के बाद एक बार फिर बर्फीली हवाओं ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तीन डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है, जबकि उत्तर भारत में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप लोगों की परेशानी बढ़ाएगा।

आईएमडी ने उत्तर भारत में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्‍तरी राजस्‍थान में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। जबकि वहीं उत्‍तर पश्चिमी भारत के हिस्‍सों में 4 से 5 दिनों तक घने को हरे का कहर देखने को मिलेगा।

Cold Wave/Severe Cold Wave conditions at some parts also very likely over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and in isolated parts over UP, north MP and Rajasthan during next 3 days.