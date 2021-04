Weather Forecast: चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा, यहां भारी बारिश के बीच तेज हवाएं चलने के आसार

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार करवट ले रहा है। कहीं बारिश ( Rain ) तो कहीं भीषण गर्मी की दस्तक ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के एक हिस्से में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है।

इस तूफान के चलते तेज हवाएं तो चलेंगी ही साथ ही भारी बारिश भी मुश्किल बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस बार देश के कई इलाकों में अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।

Depression over north Andaman Sea & neighbourhood centred at 2330 hrs IST of today, near lat 12.3°N and long 97.2°E, about 490 km east-northeast of Port Blair (Andaman Islands) and 500 km south-southeast of Yangon (Myanmar). To move north-northeastwards towards Myanmar coast. pic.twitter.com/2z1JvECjY7