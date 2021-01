Weather Forecast: पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, उत्तर भारत में फिर लुढ़केगा तापमान

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाकों में मौसम के मिजाज ( Weather forecast ) ने एक बार फिर करवट ली है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ( Snowfall ) के सिलसिले के बीच मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम फिर बढ़ गया है। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक देश के 8 से ज्यादा राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बने हुए हैं। जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बीच तापमान फ्रीजिंग पाइंट से नीचे रहने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर में हिमपात को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। दरअसल अब तक घाटी में बर्फबारी के चलते 3 हजार से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ दक्षिण भारतयी इलाकों में बारिश की आशंका भी आईएमडी ने व्यक्त की है।

Significant Weather Features for 10.01.2021:

♦ Under the influence of the cyclonic circulation over Equatorial Indian Ocean & adjoining central parts of South Bay of Bengal upto mid tropospheric levels ...